Rebase GG IRL ($IRL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rebase GG IRL ($IRL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rebase GG IRL ($IRL) Information Rebase is an AR Adventure & Web3 lifestyle application that lets you explore, collect, and redeem exclusive digital rewards in real life. Navigate through a world of opportunities ready to be claimed every day. Officiel hjemmeside: https://rebase.gg/home Hvidbog: https://docs.rebase.gg/whitepaper-1.02/ Køb $IRL nu!

Rebase GG IRL ($IRL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rebase GG IRL ($IRL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 37.33K $ 37.33K $ 37.33K Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 49.63M $ 49.63M $ 49.63M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 376.08K $ 376.08K $ 376.08K Alle tiders Høj: $ 0.340175 $ 0.340175 $ 0.340175 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00075216 $ 0.00075216 $ 0.00075216 Få mere at vide om Rebase GG IRL ($IRL) pris

Rebase GG IRL ($IRL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rebase GG IRL ($IRL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $IRL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $IRL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $IRL's tokenomics, kan du udforske $IRL tokens live-pris!

$IRL Prisprediktion Vil du vide, hvor $IRL måske er på vej hen? Vores $IRL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $IRL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!