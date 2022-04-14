RealToken Ecosystem Governance (REG) Tokenomics Få vigtig indsigt i RealToken Ecosystem Governance (REG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RealToken Ecosystem Governance (REG) Information The REG (RealToken Ecosystem Governance) is the governance token for the RealToken Ecosystem made by RealT.co Officiel hjemmeside: https://realtoken.community/ Hvidbog: https://medium.com/realtplatform/token-economy-f0b935fe2777 Køb REG nu!

RealToken Ecosystem Governance (REG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RealToken Ecosystem Governance (REG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.88M $ 10.88M $ 10.88M Samlet udbud $ 501.55M $ 501.55M $ 501.55M Cirkulerende forsyning $ 73.15M $ 73.15M $ 73.15M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 74.59M $ 74.59M $ 74.59M Alle tiders Høj: $ 1.99 $ 1.99 $ 1.99 Alle tiders Lav: $ 0.140432 $ 0.140432 $ 0.140432 Nuværende pris: $ 0.148878 $ 0.148878 $ 0.148878 Få mere at vide om RealToken Ecosystem Governance (REG) pris

RealToken Ecosystem Governance (REG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RealToken Ecosystem Governance (REG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REG's tokenomics, kan du udforske REG tokens live-pris!

