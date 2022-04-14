Realis Worlds (REALIS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Realis Worlds (REALIS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Realis Worlds (REALIS) Information Realis Worlds represents the convergence of artificial intelligence and metaverse technology, creating a digital ecosystem where humans and AI agents will coexist and interact meaningfully. This document outlines the roadmap for a scalable, inclusive, and technologically advanced platform pushing the boundaries of AI and Human interaction. The project is dedicated to the progression of AI development through embodiment and alignment serving as a training environment for AI agents. Our core hypothesis proposes that AI alignment emerges naturally when agents face the same fundamental pressures that shaped human intelligence and values — the challenges of survival, resource management, and social cooperation. Through the various worlds of Realis, we explore how geographic accuracy, historical context, and evolutionary pressures influence AI development and its alignment with human objectives. Our first flagship environment, Earth 1:90, has been designed to mirror real Earth, where AI agents must navigate challenges that parallel the human experience. In this world, agents face resource scarcity, environmental challenges, and the need for cooperation — pressures that have historically shaped human decision-making and values. By experiencing these fundamental challenges, AI agents have shown to develop a deeper, more nuanced understanding of human behavior and values. Officiel hjemmeside: https://realisworlds.com/ Hvidbog: https://medium.com/@zenithdev/realis-worlds-ai-embodiment-evolutionary-pressures-and-alignment-with-human-objectives-in-4939cd1ded83 Køb REALIS nu!

Realis Worlds (REALIS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Realis Worlds (REALIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Samlet udbud $ 998.96M $ 998.96M $ 998.96M Cirkulerende forsyning $ 954.89M $ 954.89M $ 954.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Alle tiders Høj: $ 0.04736015 $ 0.04736015 $ 0.04736015 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00187003 $ 0.00187003 $ 0.00187003 Få mere at vide om Realis Worlds (REALIS) pris

Realis Worlds (REALIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Realis Worlds (REALIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REALIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REALIS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REALIS's tokenomics, kan du udforske REALIS tokens live-pris!

