RealFevr (FEVR) Information RealFevr is a company established in 2015 in the fantasy markets with a football fantasy leagues game that currently has over 2 Million downloads on iOS and Android. With the fantasy leagues concept proven, RealFevr is now working towards being one of the NFT industry leaders by having the first-ever fully licensed Football Video NFTs Marketplace. Its NFTs will also be integrated into the FEVR Battle Arena, a new trading moments game (Play and Earn) that’s currently in its alpha testing stage. RealFevr currently has 3 important ecosystem pillars: 💰 NFT Marketplace - where you can buy and sell sports video digital collectibles www.realfevr.com/marketplace 🎮 FEVR Battle Arena - upcoming Play-and-Earn NFT game. 📱 Fantasy Leagues - our fantasy football app with over 2.5M+ downloads Download it on App Store or Google Play, invite your friends and start playing! $FEVR is the token that unlocks all incentives within our ecosystem. The main goal of the FEVR token is to open the door to web3, where you, the user, are the centerpiece of the network and the main beneficiary of RealFevr's products. What's coming in the near future: FEVR Battle Arena Game

Marketplace Challenges & Achievements

Public User Profiles & Leaderboards

Marketplace V3, Multitoken (FEVR on the marketplace)

NFT Bidding and User Notifications

Experience (LVL) System in-game and in-marketplace

NFT Fusion (By burning NFTs)

New Litepaper

New Sports Related Partnerships (Clubs, Leagues and Athletes)

New Web3 Partnerships (Ex CEXs and other projects)

Blockchain integration into Fantasy Leagues

New Ecosystem Products (Currently we have 3, but we already have concepts of 2 more)

RealFevr (FEVR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RealFevr (FEVR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.73K $ 34.73K $ 34.73K Samlet udbud $ 16.00B $ 16.00B $ 16.00B Cirkulerende forsyning $ 13.03B $ 13.03B $ 13.03B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 42.65K $ 42.65K $ 42.65K Alle tiders Høj: $ 0.01544109 $ 0.01544109 $ 0.01544109 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om RealFevr (FEVR) pris

RealFevr (FEVR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RealFevr (FEVR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FEVR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FEVR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FEVR's tokenomics, kan du udforske FEVR tokens live-pris!

FEVR Prisprediktion Vil du vide, hvor FEVR måske er på vej hen? Vores FEVR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FEVR Tokens prisprediktion nu!

