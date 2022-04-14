Real MXN (MXNE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Real MXN (MXNE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Real MXN (MXNE) Information Issued by Brale in partnership with Etherfuse, Real MXN (MXNe) is a Mexican peso-backed stablecoin powering onchain payments and FX in the local Mexican economy. MXNe is used for Remittances: Mexico is one of the largest recipients of remittances worldwide, and MXNe offers a direct on-chain solution to reduce fees and complexity.

Merchant Payments and Payroll: Businesses can settle invoices, payroll, and daily operations in Pesos on-chain, minimizing FX exposure. MXNe is redeemable 1:1 for the equal value of Mexican Pesos, and is available on Base, Solana, and Stellar. MXNe can be acquired by directly onboarding with Brale to mint new MXNe, by onramping on Capa Finance, and by swapping in the MXNe/USDC liquidity pool on Aerodrome. Officiel hjemmeside: https://brale.xyz/stablecoins/MXNe Køb MXNE nu!

Real MXN (MXNE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Real MXN (MXNE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 75.91K $ 75.91K $ 75.91K Samlet udbud $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Cirkulerende forsyning $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 75.91K $ 75.91K $ 75.91K Alle tiders Høj: $ 0.067532 $ 0.067532 $ 0.067532 Alle tiders Lav: $ 0.02496541 $ 0.02496541 $ 0.02496541 Nuværende pris: $ 0.05312 $ 0.05312 $ 0.05312 Få mere at vide om Real MXN (MXNE) pris

Real MXN (MXNE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Real MXN (MXNE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MXNE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MXNE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MXNE's tokenomics, kan du udforske MXNE tokens live-pris!

MXNE Prisprediktion Vil du vide, hvor MXNE måske er på vej hen? Vores MXNE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MXNE Tokens prisprediktion nu!

