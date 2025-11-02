Real GEM Token (GEM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 12.24$ 12.24 $ 12.24 Laveste pris $ 9.97$ 9.97 $ 9.97 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +1.70% Prisændring (7D) +1.70%

Real GEM Token (GEM) realtidsprisen er $11.21. I løbet af de sidste 24 timer har GEM handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GEMs højeste pris nogensinde er $ 12.24, mens den laveste pris nogensinde er $ 9.97.

Når det gælder kortsigtet performance, GEM har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +1.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Real GEM Token (GEM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Cirkulationsforsyning 225.65K 225.65K 225.65K Samlet Udbud 225,653.7235410892 225,653.7235410892 225,653.7235410892

Den nuværende markedsværdi på Real GEM Token er $ 2.53M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GEM er 225.65K, med et samlet udbud på 225653.7235410892. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.53M.