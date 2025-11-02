UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Real GEM Token pris i dag er 11.21 USD. Følg med i realtid GEM til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GEM prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Real GEM Token pris i dag er 11.21 USD. Følg med i realtid GEM til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GEM prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om GEM

GEM Prisinfo

Hvad er GEM

GEM Officiel hjemmeside

GEM Tokenomics

GEM Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Real GEM Token Logo

Real GEM Token Pris (GEM)

Ikke noteret

1 GEM til USD direkte pris:

$11.21
$11.21$11.21
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Real GEM Token (GEM) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:37:39 (UTC+8)

Real GEM Token (GEM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 12.24
$ 12.24$ 12.24

$ 9.97
$ 9.97$ 9.97

--

--

+1.70%

+1.70%

Real GEM Token (GEM) realtidsprisen er $11.21. I løbet af de sidste 24 timer har GEM handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GEMs højeste pris nogensinde er $ 12.24, mens den laveste pris nogensinde er $ 9.97.

Når det gælder kortsigtet performance, GEM har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +1.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Real GEM Token (GEM) Markedsinformation

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

--
----

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

225.65K
225.65K 225.65K

225,653.7235410892
225,653.7235410892 225,653.7235410892

Den nuværende markedsværdi på Real GEM Token er $ 2.53M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GEM er 225.65K, med et samlet udbud på 225653.7235410892. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.53M.

Real GEM Token (GEM) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Real GEM Token til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Real GEM Token til USD $ -0.4013673240.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Real GEM Token til USD $ -0.1327802080.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Real GEM Token til USD $ +0.169589608789706.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ -0.4013673240-3.58%
60 dage$ -0.1327802080-1.18%
90 dage$ +0.169589608789706+1.54%

Hvad er Real GEM Token (GEM)

Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany.

The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders.

The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection.

Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Real GEM Token (GEM) Ressource

Officiel hjemmeside

Real GEM Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Real GEM Token (GEM) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Real GEM Token (GEM) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Real GEM Token.

Tjek Real GEM Token prisprediktion nu!

GEM til lokale valutaer

Real GEM Token (GEM) Tokenomics

At forstå tokenomics for Real GEM Token (GEM) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GEM Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Real GEM Token (GEM)

Hvor meget er Real GEM Token (GEM) værd i dag?
Den direkte GEM pris i USD er 11.21 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GEM til USD pris?
Den aktuelle pris på GEMtil USD er $ 11.21. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Real GEM Token?
Markedsværdien for GEM er $ 2.53M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GEM?
Den cirkulerende forsyning af GEM er 225.65K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GEM?
GEM opnåede en ATH-pris på 12.24 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GEM?
GEM så en ATL-pris på 9.97 USD.
Hvad er handelsvolumen for GEM?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GEM er -- USD.
Bliver GEM højere i år?
GEM kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GEM prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:37:39 (UTC+8)

Real GEM Token (GEM) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,991.04
$109,991.04$109,991.04

-0.26%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,865.24
$3,865.24$3,865.24

-0.77%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02753
$0.02753$0.02753

-8.38%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.36
$185.36$185.36

-0.56%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,991.04
$109,991.04$109,991.04

-0.26%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,865.24
$3,865.24$3,865.24

-0.77%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.36
$185.36$185.36

-0.56%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.05
$71.05$71.05

+0.19%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$20.119
$20.119$20.119

+5.30%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07632
$0.07632$0.07632

+52.64%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+300.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0042002
$0.0042002$0.0042002

+105.92%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005345
$0.00005345$0.00005345

+81.67%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0020
$0.0020$0.0020

+53.84%

Ai Xovia Logo

Ai Xovia

AIX

$2.167670
$2.167670$2.167670

+51.02%