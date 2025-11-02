Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00059441 $ 0.00059441 $ 0.00059441 24H lav $ 0.0007689 $ 0.0007689 $ 0.0007689 24H høj 24H lav $ 0.00059441$ 0.00059441 $ 0.00059441 24H høj $ 0.0007689$ 0.0007689 $ 0.0007689 All Time High $ 0.00367015$ 0.00367015 $ 0.00367015 Laveste pris $ 0.00025128$ 0.00025128 $ 0.00025128 Prisændring (1H) -3.28% Prisændring (1D) +0.69% Prisændring (7D) -53.31% Prisændring (7D) -53.31%

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) realtidsprisen er $0.0007339. I løbet af de sidste 24 timer har RECC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00059441 og et højdepunkt på $ 0.0007689, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RECCs højeste pris nogensinde er $ 0.00367015, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00025128.

Når det gælder kortsigtet performance, RECC har ændret sig med -3.28% i løbet af den sidste time, +0.69% i løbet af 24 timer og -53.31% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 639.98K$ 639.98K $ 639.98K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 713.37K$ 713.37K $ 713.37K Cirkulationsforsyning 872.02M 872.02M 872.02M Samlet Udbud 972,020,426.4764777 972,020,426.4764777 972,020,426.4764777

Den nuværende markedsværdi på Real Estate Crypto Crowfunding er $ 639.98K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RECC er 872.02M, med et samlet udbud på 972020426.4764777. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 713.37K.