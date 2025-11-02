UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Real Estate Crypto Crowfunding pris i dag er 0.0007339 USD. Følg med i realtid RECC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk RECC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Real Estate Crypto Crowfunding pris i dag er 0.0007339 USD. Følg med i realtid RECC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk RECC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om RECC

RECC Prisinfo

Hvad er RECC

RECC Officiel hjemmeside

RECC Tokenomics

RECC Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Real Estate Crypto Crowfunding Logo

Real Estate Crypto Crowfunding Pris (RECC)

Ikke noteret

1 RECC til USD direkte pris:

$0.00073261
$0.00073261$0.00073261
+0.30%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:37:25 (UTC+8)

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00059441
$ 0.00059441$ 0.00059441
24H lav
$ 0.0007689
$ 0.0007689$ 0.0007689
24H høj

$ 0.00059441
$ 0.00059441$ 0.00059441

$ 0.0007689
$ 0.0007689$ 0.0007689

$ 0.00367015
$ 0.00367015$ 0.00367015

$ 0.00025128
$ 0.00025128$ 0.00025128

-3.28%

+0.69%

-53.31%

-53.31%

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) realtidsprisen er $0.0007339. I løbet af de sidste 24 timer har RECC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00059441 og et højdepunkt på $ 0.0007689, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RECCs højeste pris nogensinde er $ 0.00367015, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00025128.

Når det gælder kortsigtet performance, RECC har ændret sig med -3.28% i løbet af den sidste time, +0.69% i løbet af 24 timer og -53.31% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Markedsinformation

$ 639.98K
$ 639.98K$ 639.98K

--
----

$ 713.37K
$ 713.37K$ 713.37K

872.02M
872.02M 872.02M

972,020,426.4764777
972,020,426.4764777 972,020,426.4764777

Den nuværende markedsværdi på Real Estate Crypto Crowfunding er $ 639.98K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RECC er 872.02M, med et samlet udbud på 972020426.4764777. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 713.37K.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Real Estate Crypto Crowfunding til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Real Estate Crypto Crowfunding til USD $ -0.0005540090.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Real Estate Crypto Crowfunding til USD $ -0.0005332122.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Real Estate Crypto Crowfunding til USD $ +0.0003819740675741797.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.69%
30 dage$ -0.0005540090-75.48%
60 dage$ -0.0005332122-72.65%
90 dage$ +0.0003819740675741797+108.54%

Hvad er Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Ressource

Officiel hjemmeside

Real Estate Crypto Crowfunding Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Real Estate Crypto Crowfunding.

Tjek Real Estate Crypto Crowfunding prisprediktion nu!

RECC til lokale valutaer

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Tokenomics

At forstå tokenomics for Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om RECC Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Hvor meget er Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) værd i dag?
Den direkte RECC pris i USD er 0.0007339 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle RECC til USD pris?
Den aktuelle pris på RECCtil USD er $ 0.0007339. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Real Estate Crypto Crowfunding?
Markedsværdien for RECC er $ 639.98K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af RECC?
Den cirkulerende forsyning af RECC er 872.02M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på RECC?
RECC opnåede en ATH-pris på 0.00367015 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på RECC?
RECC så en ATL-pris på 0.00025128 USD.
Hvad er handelsvolumen for RECC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for RECC er -- USD.
Bliver RECC højere i år?
RECC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se RECC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:37:25 (UTC+8)

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,991.95
$109,991.95$109,991.95

-0.26%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,865.25
$3,865.25$3,865.25

-0.77%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02753
$0.02753$0.02753

-8.38%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.45
$185.45$185.45

-0.52%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,991.95
$109,991.95$109,991.95

-0.26%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,865.25
$3,865.25$3,865.25

-0.77%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.45
$185.45$185.45

-0.52%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.02
$71.02$71.02

+0.15%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$20.099
$20.099$20.099

+5.19%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07632
$0.07632$0.07632

+52.64%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+300.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0042002
$0.0042002$0.0042002

+105.92%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005302
$0.00005302$0.00005302

+80.21%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0020
$0.0020$0.0020

+53.84%

Ai Xovia Logo

Ai Xovia

AIX

$2.167492
$2.167492$2.167492

+51.01%