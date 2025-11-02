Real Asian Hours (CHINAWINS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00199945$ 0.00199945 $ 0.00199945 Laveste pris $ 0.0000111$ 0.0000111 $ 0.0000111 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -5.71% Prisændring (7D) -5.71%

Real Asian Hours (CHINAWINS) realtidsprisen er $0.00001151. I løbet af de sidste 24 timer har CHINAWINS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CHINAWINSs højeste pris nogensinde er $ 0.00199945, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000111.

Når det gælder kortsigtet performance, CHINAWINS har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -5.71% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Real Asian Hours (CHINAWINS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.51K$ 11.51K $ 11.51K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.51K$ 11.51K $ 11.51K Cirkulationsforsyning 999.86M 999.86M 999.86M Samlet Udbud 999,860,225.835793 999,860,225.835793 999,860,225.835793

Den nuværende markedsværdi på Real Asian Hours er $ 11.51K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CHINAWINS er 999.86M, med et samlet udbud på 999860225.835793. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.51K.