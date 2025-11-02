UdvekslingDEX+
Den direkte ReachX Mainnet pris i dag er 0.01547096 USD. Følg med i realtid RX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk RX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

ReachX Mainnet Pris (RX)

$0.01547096
$0.01547096$0.01547096
0.00%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
ReachX Mainnet (RX) Live prisdiagram
ReachX Mainnet (RX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02014509
$ 0.02014509$ 0.02014509

$ 0.01326584
$ 0.01326584$ 0.01326584

--

--

0.00%

0.00%

ReachX Mainnet (RX) realtidsprisen er $0.01547096. I løbet af de sidste 24 timer har RX handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RXs højeste pris nogensinde er $ 0.02014509, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01326584.

Når det gælder kortsigtet performance, RX har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ReachX Mainnet (RX) Markedsinformation

$ 7.74M
$ 7.74M$ 7.74M

--
----

$ 15.47M
$ 15.47M$ 15.47M

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på ReachX Mainnet er $ 7.74M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RX er 500.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.47M.

ReachX Mainnet (RX) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af ReachX Mainnet til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af ReachX Mainnet til USD $ 0.0000000000.
I de sidste 60 dage var prisændringen af ReachX Mainnet til USD $ 0.0000000000.
I de sidste 90 dage var prisændringen af ReachX Mainnet til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0.00000000000.00%
60 dage$ 0.00000000000.00%
90 dage$ 0--

Hvad er ReachX Mainnet (RX)

In the digital age—where information flows incessantly and access to influencers has become so easy it's nearly meaningless—genuine interaction effectiveness is under threat. Platforms like LinkedIn or X (formerly Twitter) allow unrestricted messaging, but this very openness has led to an inevitable consequence: rampant spam, low-value interactions, and growing fatigue for both senders and recipients.

The “Pay-to-Reach” model—paying for direct access—is emerging as a breakthrough solution to reconstruct the personal communication structure. Recently, this concept was revisited by Changpeng Zhao (CZ) in March 2025 in a strategic post, proposing the tokenization of reach instead of time. Rather than issuing tokens for “consulting hours”—a model that never really worked—CZ suggested a new approach where KOLs (Key Opinion Leaders) set their own price per message (e.g., 0.1 or 1 BNB), with the platform acting as a mediator: verifying, pricing, sharing revenue, and issuing refunds if no response is given.

This philosophy forms the foundation of ReachX—a Web3 platform redefining how we connect, engage, and create value from attention. With ReachX, senders must pay with RX tokens to message someone. In return, recipients are guaranteed a response or get their tokens refunded. All identities are verified through X (Twitter) accounts, and the process is transparently operated on blockchain.

ReachX expands the “Pay-to-Reach” model beyond messaging to include:

Scheduling in-depth consultations

ReachPass – Decentralized Messaging Access Package

Purchasing exclusive content

Integrating professional AI services

B2B collaborations

To optimize transaction speed and cost, ReachX will first launch on the Base network—offering fast infrastructure, low fees, and a Web3 user-friendly experience. After this initial phase, the platform will expand to Binance Smart Chain (BSC) and other networks to enhance cross-chain liquidity and accessibility.

Alongside identity verification via X (Twitter), ReachX will soon integrate verification through LinkedIn and other professional networks, aiming to broaden its ecosystem beyond crypto and support experts across diverse industries.

With ReachX, every conversation becomes a commitment, and attention is valued as a true asset—transparent, fair, and verifiable on blockchain.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

ReachX Mainnet (RX) Ressource

Officiel hjemmeside

ReachX Mainnet Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil ReachX Mainnet (RX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine ReachX Mainnet (RX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for ReachX Mainnet.

Tjek ReachX Mainnet prisprediktion nu!

RX til lokale valutaer

ReachX Mainnet (RX) Tokenomics

At forstå tokenomics for ReachX Mainnet (RX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om RX Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om ReachX Mainnet (RX)

Hvor meget er ReachX Mainnet (RX) værd i dag?
Den direkte RX pris i USD er 0.01547096 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle RX til USD pris?
Den aktuelle pris på RXtil USD er $ 0.01547096. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af ReachX Mainnet?
Markedsværdien for RX er $ 7.74M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af RX?
Den cirkulerende forsyning af RX er 500.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på RX?
RX opnåede en ATH-pris på 0.02014509 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på RX?
RX så en ATL-pris på 0.01326584 USD.
Hvad er handelsvolumen for RX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for RX er -- USD.
Bliver RX højere i år?
RX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se RX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:37:18 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

