ReachX Mainnet (RX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02014509$ 0.02014509 $ 0.02014509 Laveste pris $ 0.01326584$ 0.01326584 $ 0.01326584 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

ReachX Mainnet (RX) realtidsprisen er $0.01547096. I løbet af de sidste 24 timer har RX handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RXs højeste pris nogensinde er $ 0.02014509, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01326584.

Når det gælder kortsigtet performance, RX har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ReachX Mainnet (RX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M Cirkulationsforsyning 500.00M 500.00M 500.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på ReachX Mainnet er $ 7.74M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RX er 500.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.47M.