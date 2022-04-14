Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) Information The Re7 WBTC Morpho vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market WBTC yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield WBTC markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Officiel hjemmeside: https://app.morpho.org/vault Køb RE7WBTC nu!

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.57M $ 4.57M $ 4.57M Samlet udbud $ 38.00 $ 38.00 $ 38.00 Cirkulerende forsyning $ 38.00 $ 38.00 $ 38.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.57M $ 4.57M $ 4.57M Alle tiders Høj: $ 125,394 $ 125,394 $ 125,394 Alle tiders Lav: $ 75,352 $ 75,352 $ 75,352 Nuværende pris: $ 120,511 $ 120,511 $ 120,511 Få mere at vide om Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) pris

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RE7WBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RE7WBTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RE7WBTC's tokenomics, kan du udforske RE7WBTC tokens live-pris!

RE7WBTC Prisprediktion Vil du vide, hvor RE7WBTC måske er på vej hen? Vores RE7WBTC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RE7WBTC Tokens prisprediktion nu!

