Ratio1 Protocol is a decentralized AI compute network that enables trustless execution of machine learning workloads across independently operated edge nodes. It uses a license-based model powered by the R1 token, which is distributed solely through node availability and AI task execution, verified via oracle consensus. The protocol combines Proof of Availability (PoA) and Proof of AI (PoAI) to ensure fair rewards and real-world utility. Ratio1's smart contracts are non-upgradable and deployed on the Base blockchain. The system includes decentralized components such as R1FS for distributed file storage, OracleSync for validation, and ChainDist for job scheduling. The protocol aims to provide scalable and energy-efficient AI infrastructure without relying on centralized cloud providers.

Ratio1 (R1) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ratio1 (R1), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Samlet udbud $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M Cirkulerende forsyning $ 960.03K $ 960.03K $ 960.03K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.42M $ 13.42M $ 13.42M Alle tiders Høj: $ 9.04 $ 9.04 $ 9.04 Alle tiders Lav: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Nuværende pris: $ 3.1 $ 3.1 $ 3.1 Få mere at vide om Ratio1 (R1) pris

Ratio1 (R1) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ratio1 (R1) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal R1 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange R1 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår R1's tokenomics, kan du udforske R1 tokens live-pris!

Vil du vide, hvor R1 måske er på vej hen? Vores R1 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

