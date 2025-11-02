Ratecoin (RATE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.52% Prisændring (1D) -0.58% Prisændring (7D) +4.17% Prisændring (7D) +4.17%

Ratecoin (RATE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har RATE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RATEs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, RATE har ændret sig med -0.52% i løbet af den sidste time, -0.58% i løbet af 24 timer og +4.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ratecoin (RATE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 135.47K$ 135.47K $ 135.47K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 135.47K$ 135.47K $ 135.47K Cirkulationsforsyning 984.52M 984.52M 984.52M Samlet Udbud 984,517,004.764642 984,517,004.764642 984,517,004.764642

Den nuværende markedsværdi på Ratecoin er $ 135.47K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RATE er 984.52M, med et samlet udbud på 984517004.764642. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 135.47K.