RAT Escape is a meme token on the Solana network. The token had a fair launch on pump.fun from where it graduated to Raydium successfully in November 2024. Only 1-2% of pump.fun memes graduate. This shows the strength of the community around RAT. The leader of RATs is called Rattus. He was the first to escape the rat race. As a result, he created the RAT token so that his followers can join him. A detailed plan is being developed so that more RATs can escape in the future. Dogs and cats have dominated the streets above for too long. It's time for RATs to leave their tunnels. Officiel hjemmeside: https://ratescape.xyz/

Markedsværdi: $ 611.78K
Samlet udbud $ 999.94M
Cirkulerende forsyning $ 999.94M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 611.78K
Alle tiders Høj: $ 0.01577369
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0.00060563

RAT Escape (RAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RAT Escape (RAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RAT's tokenomics, kan du udforske RAT tokens live-pris!

Vil du vide, hvor RAT måske er på vej hen? Vores RAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

