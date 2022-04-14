Rapids (RPD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rapids (RPD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rapids (RPD) Information We are a creative agency with a passion for innovation & the design of beautiful creations. We have all envisioned certain aspects of past cryptocurrency projects we would have liked to see come to fruition, and we are applying those underlying philosophies to Rapids. Social Media Networks have become the new medium of personal expression and overall communication. Cryptocurrency and blockchain technology have also enriched our lives by altering the way we transact through online channels. Combining the technologies of social media along with blockchain technology, Rapids aspires to make online transactions even more accessible. With Rapids embedded into social media platforms, we will be able to send and receive payments directly to friends, family, colleagues, companies, and anyone in between. We are currently in the development phase and are expanding daily. Follow us on social media to support our cause and to stay up to date. Officiel hjemmeside: https://www.rapidsnetwork.io/ Køb RPD nu!

Rapids (RPD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rapids (RPD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.44K $ 2.44K $ 2.44K Samlet udbud $ 19.05M $ 19.05M $ 19.05M Cirkulerende forsyning $ 10.39M $ 10.39M $ 10.39M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.47K $ 4.47K $ 4.47K Alle tiders Høj: $ 0.122474 $ 0.122474 $ 0.122474 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00023477 $ 0.00023477 $ 0.00023477 Få mere at vide om Rapids (RPD) pris

Rapids (RPD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rapids (RPD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RPD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RPD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RPD's tokenomics, kan du udforske RPD tokens live-pris!

