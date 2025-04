Hvad er RankerDao (RANKER)

RankerDAO, a Decentralized Autonomous Organization(DAO) that empowers crypto adopters to gain access to the biggest trend of blockchain-based activities from various verticals.Within the DAO, we have a Guild of Gamers who congregate around our gaming sub-guild and get the full benefits of their membership of the guild through innovative concepts taken through the emergent Social-Fi ecosystem.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

RankerDao (RANKER) Ressource Officiel hjemmeside