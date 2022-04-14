Ramses Exchange (RAM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ramses Exchange (RAM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ramses Exchange (RAM) Information RAMSES is a ve(3,3) DEX that masterfully adapts Andre Cronje's initial vision of Solidly. The original Solidly fundamentals have been long forgotten, and RAMSES aims to revitalize three core tenets: Community, Decentralization, and Functionality. Officiel hjemmeside: https://ramses.exchange Køb RAM nu!

Ramses Exchange (RAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ramses Exchange (RAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Samlet udbud $ 833.00M $ 833.00M $ 833.00M Cirkulerende forsyning $ 126.53M $ 126.53M $ 126.53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.35M $ 16.35M $ 16.35M Alle tiders Høj: $ 0.259019 $ 0.259019 $ 0.259019 Alle tiders Lav: $ 0.00490056 $ 0.00490056 $ 0.00490056 Nuværende pris: $ 0.01962332 $ 0.01962332 $ 0.01962332 Få mere at vide om Ramses Exchange (RAM) pris

Ramses Exchange (RAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ramses Exchange (RAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RAM's tokenomics, kan du udforske RAM tokens live-pris!

RAM Prisprediktion Vil du vide, hvor RAM måske er på vej hen? Vores RAM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RAM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!