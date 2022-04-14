Ramon (RAMON) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ramon (RAMON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ramon (RAMON) Information Ramon is not just a memecoin—it’s a movement, a cult, a global takeover. Built on Solana, Ramon blends meme culture, high-energy storytelling, real-world activations, and a community-first ethos to create something truly degen and built to last. This isn’t just about price action—it’s about cultivating a viral, disruptive force in Web3. With IRL billboards, AI-powered chaos (Ramon Parasite), a content series, and the infamous Scumboard, Ramon is taking memecoins beyond speculation and turning them into cultural assets. Officiel hjemmeside: https://ramon.meme Hvidbog: https://docs.ramon.foundation Køb RAMON nu!

Ramon (RAMON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ramon (RAMON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.85K $ 4.85K $ 4.85K Samlet udbud $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Cirkulerende forsyning $ 899.98M $ 899.98M $ 899.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.39K $ 5.39K $ 5.39K Alle tiders Høj: $ 0.01314718 $ 0.01314718 $ 0.01314718 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Ramon (RAMON) pris

Ramon (RAMON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ramon (RAMON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RAMON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RAMON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RAMON's tokenomics, kan du udforske RAMON tokens live-pris!

