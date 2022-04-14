Ramestta (RAMA) Tokenomics
Ramestta (RAMA) Information
For public Blockchain, Ramestta Network is a scalability solution. Ramestta aims to address scalability and usability concerns while maintaining decentralization, security, and the ability to leverage the existing developer community and ecosystem. Ramestta Network is an off/side chain scaling solution for existing platforms that provides DApps and user functionalities with scalability and a better userexperience. Ramestta Network, is a scaling solution that seeks to give several methods to boost the speed of transactions (70,000 TPS) on blockchain networks while also lowering their cost and complexity.
it aims to solve the problems faced by the blockchain ecosystem by building a decentralized platform with the highest speed of 70000 transactions per second, Transfer Your Crypto with Minimal Gas Fee with Fastest Speed on Ramestta (RAMA) is an open-source project built by a decentralized team of contributors from all over the world. Choose #ramestta Blockchain because of its extremely unique features including the speed to complete about 70000 transactions per second.
Ramestta (RAMA) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ramestta (RAMA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Ramestta (RAMA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Ramestta (RAMA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal RAMA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange RAMA tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår RAMA's tokenomics, kan du udforske RAMA tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.