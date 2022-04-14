raiseme (RAISEME) Tokenomics Få vigtig indsigt i raiseme (RAISEME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

raiseme (RAISEME) Information $RAISEME is the official memecoin of funraise — a Web3 platform connecting blockchain with real-world asset (RWA) investments. While our main token $XFR is designed for long-term investors and real impact through gamified DeFi and RWA tokenization, we created $RAISEME as a light-hearted, speculative experiment for the degen community. It’s 100% memecoin, launched on pump.fun with no utility, no roadmap — just fun. Backed by an active community and linked to a broader investment ecosystem, $RAISEME gives us a playful way to onboard new users while staying true to our core purpose: raising capital and raising fun. Officiel hjemmeside: https://www.funraise.space/ Køb RAISEME nu!

raiseme (RAISEME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for raiseme (RAISEME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.60K Samlet udbud $ 997.99M Cirkulerende forsyning $ 997.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.60K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

raiseme (RAISEME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for raiseme (RAISEME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RAISEME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RAISEME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RAISEME's tokenomics, kan du udforske RAISEME tokens live-pris!

