UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Raise The Colours pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid COLOURS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk COLOURS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Raise The Colours pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid COLOURS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk COLOURS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om COLOURS

COLOURS Prisinfo

Hvad er COLOURS

COLOURS Officiel hjemmeside

COLOURS Tokenomics

COLOURS Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Raise The Colours Logo

Raise The Colours Pris (COLOURS)

Ikke noteret

1 COLOURS til USD direkte pris:

--
----
+0.90%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Raise The Colours (COLOURS) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:20:27 (UTC+8)

Raise The Colours (COLOURS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.00%

+19.48%

+19.48%

Raise The Colours (COLOURS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har COLOURS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. COLOURSs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, COLOURS har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +1.00% i løbet af 24 timer og +19.48% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Raise The Colours (COLOURS) Markedsinformation

$ 12.83K
$ 12.83K$ 12.83K

--
----

$ 12.83K
$ 12.83K$ 12.83K

999.85M
999.85M 999.85M

999,846,228.7874129
999,846,228.7874129 999,846,228.7874129

Den nuværende markedsværdi på Raise The Colours er $ 12.83K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af COLOURS er 999.85M, med et samlet udbud på 999846228.7874129. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.83K.

Raise The Colours (COLOURS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Raise The Colours til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Raise The Colours til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Raise The Colours til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Raise The Colours til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+1.00%
30 dage$ 0+9.26%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Raise The Colours (COLOURS)

$COLOURS is a meme coin tied to the 'Raise The Colours' movement, which leverages British flag symbolism and cultural identity themes. The narrative connects to Elon Musk's engagement with British flag-related content, positioning the token within broader online discussions about national pride. The movement reinterprets traditional symbolism through contemporary internet culture founder Andy Saxon.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Raise The Colours (COLOURS) Ressource

Officiel hjemmeside

Raise The Colours Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Raise The Colours (COLOURS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Raise The Colours (COLOURS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Raise The Colours.

Tjek Raise The Colours prisprediktion nu!

COLOURS til lokale valutaer

Raise The Colours (COLOURS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Raise The Colours (COLOURS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om COLOURS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Raise The Colours (COLOURS)

Hvor meget er Raise The Colours (COLOURS) værd i dag?
Den direkte COLOURS pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle COLOURS til USD pris?
Den aktuelle pris på COLOURStil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Raise The Colours?
Markedsværdien for COLOURS er $ 12.83K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af COLOURS?
Den cirkulerende forsyning af COLOURS er 999.85M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på COLOURS?
COLOURS opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på COLOURS?
COLOURS så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for COLOURS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for COLOURS er -- USD.
Bliver COLOURS højere i år?
COLOURS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se COLOURS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:20:27 (UTC+8)

Raise The Colours (COLOURS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,501.93
$110,501.93$110,501.93

+0.19%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,900.95
$3,900.95$3,900.95

+0.13%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03044
$0.03044$0.03044

+1.29%

Solana Logo

Solana

SOL

$187.34
$187.34$187.34

+0.49%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,501.93
$110,501.93$110,501.93

+0.19%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,900.95
$3,900.95$3,900.95

+0.13%

Solana Logo

Solana

SOL

$187.34
$187.34$187.34

+0.49%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.68
$73.68$73.68

+3.90%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$18.810
$18.810$18.810

-1.54%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06915
$0.06915$0.06915

+38.30%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000016
$0.000000000000000000000016$0.000000000000000000000016

+220.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000299
$0.000299$0.000299

+74.85%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0033734
$0.0033734$0.0033734

+65.38%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004781
$0.00004781$0.00004781

+62.50%