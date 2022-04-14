Rainmaker Games (RAIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rainmaker Games (RAIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rainmaker Games (RAIN) Information We are the portal to the P2E world that allows everyone a chance to play, earn, learn, and connect like never before. Gamers of all levels will get to seamlessly switch between games, train & learn, manage earnings, chat, and get Guild Verified- all within one data-driven platform. We are building the largest global player platform and in turn, the largest P2E data powerhouse. We will become a central hub and launchpad for games, plus an invaluable data source for guilds to build better data-backed teams - truly becoming a home for the world of play-to-earn games. GAMERS The free platform for gamers to play hundreds of P2E games. GAMES The data driven launchpad for games and token drops GUILDS The premiere guild verification tool for guilds to find players. Officiel hjemmeside: https://rmg.io/ Køb RAIN nu!

Rainmaker Games (RAIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rainmaker Games (RAIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.79K $ 10.79K $ 10.79K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 444.47M $ 444.47M $ 444.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 24.28K $ 24.28K $ 24.28K Alle tiders Høj: $ 1.37 $ 1.37 $ 1.37 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Rainmaker Games (RAIN) pris

Rainmaker Games (RAIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rainmaker Games (RAIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RAIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RAIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RAIN's tokenomics, kan du udforske RAIN tokens live-pris!

RAIN Prisprediktion Vil du vide, hvor RAIN måske er på vej hen? Vores RAIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

