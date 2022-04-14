Rain by Virtuals (RAIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rain by Virtuals (RAIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rain by Virtuals (RAIN) Information Rain is a Ronin network community agent that is powered by META's Llama LLM using the Virtuals protocol platform. Rain exists as an AI agent that focuses on user onboarding for the Ronin Network. Using various training tools, Rain specializes in web3 gaming and is centered around delivering high quality metrics and statistics. In addition to providing real time data, Rain also exists as a streaming agent to deliver advanced levels of user immersion. Officiel hjemmeside: https://app.virtuals.io/virtuals/5632 Hvidbog: https://docs.google.com/document/d/1viybJF7pRUcmwyAATb6p10sXQvjgbChA/edit?usp=drive_link&ouid=116833966059588772163&rtpof=true&sd=true Køb RAIN nu!

Rain by Virtuals (RAIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rain by Virtuals (RAIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 51.00K $ 51.00K $ 51.00K Samlet udbud $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M Cirkulerende forsyning $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 51.00K $ 51.00K $ 51.00K Alle tiders Høj: $ 0.00196853 $ 0.00196853 $ 0.00196853 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Rain by Virtuals (RAIN) pris

Rain by Virtuals (RAIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rain by Virtuals (RAIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RAIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RAIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RAIN's tokenomics, kan du udforske RAIN tokens live-pris!

