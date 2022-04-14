Railgun (RAIL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Railgun (RAIL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Railgun (RAIL) Information RAILGUN secures privacy for DEX trading and lending. Built without any bridge or layer-2, RAILGUN is a smart contract system that gives zk-SNARK privacy to any transaction or smart contract interaction on Ethereum. Using Railgun means users can be untraceable when they trade, use leverage platforms, or add liquidity, with absolutely any dApp on ETH. It allows any user to build up a private balance and trade through it without withdrawing. It is fully on eth layer-1, so it does not trade off security by using layer 2 node system or cross-chain bridges. RAIL token is the governance token for the RAILGUN DAO, staking these brings special government and economic rights and privileges over the Railgun system. RAILGUN is designed for deployment on Ethereum, BSC, Polygon, and later others. Officiel hjemmeside: https://railgun.org Hvidbog: https://docs.railgun.org Køb RAIL nu!

Railgun (RAIL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Railgun (RAIL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 57.55M $ 57.55M $ 57.55M Samlet udbud $ 57.50M $ 57.50M $ 57.50M Cirkulerende forsyning $ 57.50M $ 57.50M $ 57.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 57.55M $ 57.55M $ 57.55M Alle tiders Høj: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 Alle tiders Lav: $ 0.228324 $ 0.228324 $ 0.228324 Nuværende pris: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Få mere at vide om Railgun (RAIL) pris

Railgun (RAIL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Railgun (RAIL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RAIL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RAIL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RAIL's tokenomics, kan du udforske RAIL tokens live-pris!

