RAI Finance is a protocol designed to provide DeFi with a wider range of assets, a higher amount of liquidity, and a diverse set of financial use cases. When this feature set is combined with the cross-chain compatibility of the Polkadot ecosystem, it eliminates fragmentation across the existing DeFi ecosystem by bringing a complement of new assets and a higher amount of liquidity to decentralized finance. Officiel hjemmeside: https://rai.finance/

RAI Finance (SOFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RAI Finance (SOFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.97M $ 4.97M $ 4.97M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 507.18M $ 507.18M $ 507.18M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.80M $ 9.80M $ 9.80M Alle tiders Høj: $ 2.86 $ 2.86 $ 2.86 Alle tiders Lav: $ 0.00639956 $ 0.00639956 $ 0.00639956 Nuværende pris: $ 0.00979836 $ 0.00979836 $ 0.00979836 Få mere at vide om RAI Finance (SOFI) pris

RAI Finance (SOFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RAI Finance (SOFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOFI's tokenomics, kan du udforske SOFI tokens live-pris!

