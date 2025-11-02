RAGE COIN (RAGE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00002278 $ 0.00002278 $ 0.00002278 24H lav $ 0.00003549 $ 0.00003549 $ 0.00003549 24H høj 24H lav $ 0.00002278$ 0.00002278 $ 0.00002278 24H høj $ 0.00003549$ 0.00003549 $ 0.00003549 All Time High $ 0.00019966$ 0.00019966 $ 0.00019966 Laveste pris $ 0.00001587$ 0.00001587 $ 0.00001587 Prisændring (1H) -0.28% Prisændring (1D) +35.09% Prisændring (7D) +37.03% Prisændring (7D) +37.03%

RAGE COIN (RAGE) realtidsprisen er $0.00003534. I løbet af de sidste 24 timer har RAGE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00002278 og et højdepunkt på $ 0.00003549, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RAGEs højeste pris nogensinde er $ 0.00019966, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001587.

Når det gælder kortsigtet performance, RAGE har ændret sig med -0.28% i løbet af den sidste time, +35.09% i løbet af 24 timer og +37.03% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

RAGE COIN (RAGE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 33.39K$ 33.39K $ 33.39K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 33.39K$ 33.39K $ 33.39K Cirkulationsforsyning 944.93M 944.93M 944.93M Samlet Udbud 944,932,523.220072 944,932,523.220072 944,932,523.220072

Den nuværende markedsværdi på RAGE COIN er $ 33.39K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RAGE er 944.93M, med et samlet udbud på 944932523.220072. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 33.39K.