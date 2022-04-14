RAFF the Giraffe (RAFF) Tokenomics Få vigtig indsigt i RAFF the Giraffe (RAFF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RAFF the Giraffe (RAFF) Information HI I'M RAFF THE GIRAFFE FROM THE LAND OF SOLANA AND I CAN'T STOP GROWING. ALL I KNOW IS HIGHER! RAFF HAS A CHARITABLE GOAL OF CONTRIBUTING AT LEAST $50,000 TOWARDS THE GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION.Raff is also building a ZOO game were your can build your own zoo on a piece of digital land and make all animal[meme] be apart if it, everyone animal that belongs in a zoo that has a meme will be contacted by Raff, Officiel hjemmeside: https://raff-thegiraffe.godaddysites.com/ Køb RAFF nu!

RAFF the Giraffe (RAFF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RAFF the Giraffe (RAFF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.67K $ 16.67K $ 16.67K Samlet udbud $ 98.95M $ 98.95M $ 98.95M Cirkulerende forsyning $ 98.95M $ 98.95M $ 98.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.67K $ 16.67K $ 16.67K Alle tiders Høj: $ 0.00458787 $ 0.00458787 $ 0.00458787 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00016844 $ 0.00016844 $ 0.00016844 Få mere at vide om RAFF the Giraffe (RAFF) pris

RAFF the Giraffe (RAFF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RAFF the Giraffe (RAFF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RAFF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RAFF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RAFF's tokenomics, kan du udforske RAFF tokens live-pris!

