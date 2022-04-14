RabbitSwap (RABBIT) Tokenomics Få vigtig indsigt i RabbitSwap (RABBIT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RabbitSwap (RABBIT) Information RabbitSwap.xyz is a DEX protocol designed to serve as the primary liquidity center on Viction network, combining with a robust DEX protocol, user-friendly experience, and advanced liquidity tools. As the backbone of Viction's liquidity, RabbitSwap is the liquidity management layer for projects to launch tokens, create incentive campaigns, manage treasury, and enhance token performance. Whether you are launching a new asset or driving liquidity, RabbitSwap is the go-to platform for seamless trading and sustainable growth on Viction. Our mission is to grow the Viction Ecosystem by providing support through liquidity, technology and tools. RabbitSwap.xyz was officially launched in December, 2024 on Viction network. Officiel hjemmeside: https://rabbitswap.xyz/

RabbitSwap (RABBIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RabbitSwap (RABBIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 685.86K $ 685.86K $ 685.86K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.86M $ 6.86M $ 6.86M Alle tiders Høj: $ 0.045219 $ 0.045219 $ 0.045219 Alle tiders Lav: $ 0.00138977 $ 0.00138977 $ 0.00138977 Nuværende pris: $ 0.00685571 $ 0.00685571 $ 0.00685571 Få mere at vide om RabbitSwap (RABBIT) pris

RabbitSwap (RABBIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RabbitSwap (RABBIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RABBIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RABBIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RABBIT's tokenomics, kan du udforske RABBIT tokens live-pris!

