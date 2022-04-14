RabBitcoin (RBTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i RabBitcoin (RBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RabBitcoin (RBTC) Information Rocky Rabbit is an innovative blockchain-based gaming platform designed to revolutionize the gaming industry by integrating cryptocurrency rewards with engaging gameplay. Set in a vibrant, dynamic world, players control animated rabbits who navigate through various challenges and competitions. Mission: The mission of Rocky Rabbit is to merge entertainment with tangible economic benefits, creating a gaming environment where every action and achievement contributes to real-world value through cryptocurrency rewards. Gameplay: Players embark on adventures, complete quests, and compete in battles and tournaments. Each activity is designed to be both fun and rewarding, with players earning in-game currency ($RABBIT) that can be used within the game or exchanged on various cryptocurrency platforms. Officiel hjemmeside: http://rockyrabbit.io/ Hvidbog: https://rockyrabbit.io/docs/RockyRabbit_Whitepaperv0.2.pdf Køb RBTC nu!

RabBitcoin (RBTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RabBitcoin (RBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.61M $ 4.61M $ 4.61M Samlet udbud $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T Cirkulerende forsyning $ 12.69T $ 12.69T $ 12.69T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.63M $ 7.63M $ 7.63M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om RabBitcoin (RBTC) pris

RabBitcoin (RBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RabBitcoin (RBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RBTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RBTC's tokenomics, kan du udforske RBTC tokens live-pris!

