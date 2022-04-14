Rabbit Finance (RABBIT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rabbit Finance (RABBIT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rabbit Finance is a cross-chain excess lending protocol, which can help deposit users obtain more interest and help liquidity farmers obtain higher income through high as 9x leverage and optimized reinvestment strategy. Officiel hjemmeside: https://www.rabbitfinance.io/

Rabbit Finance (RABBIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rabbit Finance (RABBIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 42.14K $ 42.14K $ 42.14K Samlet udbud $ 179.06M $ 179.06M $ 179.06M Cirkulerende forsyning $ 106.45M $ 106.45M $ 106.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 70.88K $ 70.88K $ 70.88K Alle tiders Høj: $ 2.69 $ 2.69 $ 2.69 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00039583 $ 0.00039583 $ 0.00039583 Få mere at vide om Rabbit Finance (RABBIT) pris

Rabbit Finance (RABBIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rabbit Finance (RABBIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RABBIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RABBIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RABBIT's tokenomics, kan du udforske RABBIT tokens live-pris!

RABBIT Prisprediktion Vil du vide, hvor RABBIT måske er på vej hen? Vores RABBIT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RABBIT Tokens prisprediktion nu!

