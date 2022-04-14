Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Tokenomics
Ai Investment Fund Launchpad. Combining Ai and DeFi, users can launch permissionless fully customizable Investment Funds either human managed or fully managed by Ai. Choose from one of the in-house Ai fund managers or whitelist your favorite Ai agent to manage your Investment Fund. Profit sharing and fee sharing for fund creators. Stakers also earn a share of profits and fees from every fund as rewards.
Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal SHEKEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange SHEKEL tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår SHEKEL's tokenomics, kan du udforske SHEKEL tokens live-pris!
SHEKEL Prisprediktion
Vil du vide, hvor SHEKEL måske er på vej hen? Vores SHEKEL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.