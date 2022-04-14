Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Information Ai Investment Fund Launchpad. Combining Ai and DeFi, users can launch permissionless fully customizable Investment Funds either human managed or fully managed by Ai. Choose from one of the in-house Ai fund managers or whitelist your favorite Ai agent to manage your Investment Fund. Profit sharing and fee sharing for fund creators. Stakers also earn a share of profits and fees from every fund as rewards. Officiel hjemmeside: https://koshercapital.net Hvidbog: https://koshercapital.net/whitepaper Køb SHEKEL nu!

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Alle tiders Høj: $ 0.01170129 $ 0.01170129 $ 0.01170129 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00345376 $ 0.00345376 $ 0.00345376 Få mere at vide om Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) pris

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHEKEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHEKEL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHEKEL's tokenomics, kan du udforske SHEKEL tokens live-pris!

SHEKEL Prisprediktion Vil du vide, hvor SHEKEL måske er på vej hen? Vores SHEKEL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SHEKEL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!