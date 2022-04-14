QUP Coin (QUP) Tokenomics Få vigtig indsigt i QUP Coin (QUP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

QUP Coin (QUP) Information I started QUP because I was fed up with waiting in lines—whether it’s for a drink at a crowded bar or a bagel in the rain. It’s 2025, and we’re still stuck in physical lines like it’s the Stone Age. QUP is my attempt to fix that with a virtual queuing app that gives you control over your time. Our first app, DrinQUP, focuses on bars, letting you order drinks and know exactly when they’ll be ready, no elbowing through a mob required. It’s built on a patent-pending algorithm that predicts wait times by analyzing real-time data, like how fast bartenders are pouring or how many orders are ahead. The idea came from my MBA days studying supply chains—everyone in the chain should win, not just the people with the most cash. So, we created a system where you can pay a bit to skip ahead (we call it “Queue-UP”), but if that slows others down too much, those waiting get rewarded with QUP Coin. It’s about fairness and giving people options, whether you’re at a bar, a concert, or even a doctor’s office. We’re starting small with bars but built the core as an API so it can work anywhere lines are a problem. I’ve been funding this myself since 2019, and it’s been a slow grind, but we’re close to launching on Android and iOS this summer. It’s not just an app—it’s a way to value your time. Officiel hjemmeside: https://drinqup.com/ Hvidbog: https://drinqup.com/whitepaper Køb QUP nu!

QUP Coin (QUP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for QUP Coin (QUP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.72M $ 5.72M $ 5.72M Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.72M $ 5.72M $ 5.72M Alle tiders Høj: $ 0.02113102 $ 0.02113102 $ 0.02113102 Alle tiders Lav: $ 0.00141575 $ 0.00141575 $ 0.00141575 Nuværende pris: $ 0.00285963 $ 0.00285963 $ 0.00285963 Få mere at vide om QUP Coin (QUP) pris

QUP Coin (QUP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for QUP Coin (QUP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QUP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QUP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QUP's tokenomics, kan du udforske QUP tokens live-pris!

QUP Prisprediktion Vil du vide, hvor QUP måske er på vej hen? Vores QUP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se QUP Tokens prisprediktion nu!

