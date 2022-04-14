Quokka (QUOKKA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Quokka (QUOKKA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Quokka (QUOKKA) Information Quokka is a meme coin on the base chain based on the Australian animal the Quokka. The purpose of this project is to build a community and spread happiness across the base chain given that Quokka's are considered one of the happiest animals on the planet. Quokka is one of if not the only evolving meme coins on base with new art, NFTs, themes and rewards unlocked at each growth stage. The project will build into a game at a later stage and aims to raise money to sponsor quokkas and aid in their survival given that they are endangered. Officiel hjemmeside: https://quokkaonbase.io Køb QUOKKA nu!

Quokka (QUOKKA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Quokka (QUOKKA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 614.25K $ 614.25K $ 614.25K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 614.25K $ 614.25K $ 614.25K Alle tiders Høj: $ 0.00075449 $ 0.00075449 $ 0.00075449 Alle tiders Lav: $ 0.00005859 $ 0.00005859 $ 0.00005859 Nuværende pris: $ 0.00060961 $ 0.00060961 $ 0.00060961 Få mere at vide om Quokka (QUOKKA) pris

Quokka (QUOKKA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Quokka (QUOKKA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QUOKKA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QUOKKA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QUOKKA's tokenomics, kan du udforske QUOKKA tokens live-pris!

