Den direkte Quokka pris i dag er 0.00016567 USD. Følg med i realtid QUOKKA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk QUOKKA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Quokka pris i dag er 0.00016567 USD. Følg med i realtid QUOKKA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk QUOKKA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om QUOKKA

QUOKKA Prisinfo

QUOKKA Officiel hjemmeside

QUOKKA Tokenomics

QUOKKA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Quokka Logo

Quokka Pris (QUOKKA)

Ikke noteret

1 QUOKKA til USD direkte pris:

$0.00016571
$0.00016571$0.00016571
+0.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Quokka (QUOKKA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-10-05 19:44:20 (UTC+8)

Quokka (QUOKKA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00015936
$ 0.00015936$ 0.00015936
24H lav
$ 0.00016806
$ 0.00016806$ 0.00016806
24H høj

$ 0.00015936
$ 0.00015936$ 0.00015936

$ 0.00016806
$ 0.00016806$ 0.00016806

$ 0.00075449
$ 0.00075449$ 0.00075449

$ 0.00005859
$ 0.00005859$ 0.00005859

+0.42%

+0.12%

+15.17%

+15.17%

Quokka (QUOKKA) realtidsprisen er $0.00016567. I løbet af de sidste 24 timer har QUOKKA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00015936 og et højdepunkt på $ 0.00016806, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. QUOKKAs højeste pris nogensinde er $ 0.00075449, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005859.

Når det gælder kortsigtet performance, QUOKKA har ændret sig med +0.42% i løbet af den sidste time, +0.12% i løbet af 24 timer og +15.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Quokka (QUOKKA) Markedsinformation

$ 165.76K
$ 165.76K$ 165.76K

--
----

$ 165.76K
$ 165.76K$ 165.76K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Quokka er $ 165.76K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af QUOKKA er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 165.76K.

Quokka (QUOKKA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Quokka til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Quokka til USD $ -0.0000579342.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Quokka til USD $ -0.0000946241.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Quokka til USD $ +0.00009667849413888725.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.12%
30 dage$ -0.0000579342-34.96%
60 dage$ -0.0000946241-57.11%
90 dage$ +0.00009667849413888725+140.13%

Hvad er Quokka (QUOKKA)

Quokka is a meme coin on the base chain based on the Australian animal the Quokka. The purpose of this project is to build a community and spread happiness across the base chain given that Quokka's are considered one of the happiest animals on the planet. Quokka is one of if not the only evolving meme coins on base with new art, NFTs, themes and rewards unlocked at each growth stage. The project will build into a game at a later stage and aims to raise money to sponsor quokkas and aid in their survival given that they are endangered.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Quokka (QUOKKA) Ressource

Officiel hjemmeside

Quokka Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Quokka (QUOKKA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Quokka (QUOKKA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Quokka.

Tjek Quokka prisprediktion nu!

QUOKKA til lokale valutaer

Quokka (QUOKKA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Quokka (QUOKKA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om QUOKKA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Quokka (QUOKKA)

Hvor meget er Quokka (QUOKKA) værd i dag?
Den direkte QUOKKA pris i USD er 0.00016567 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle QUOKKA til USD pris?
Den aktuelle pris på QUOKKAtil USD er $ 0.00016567. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Quokka?
Markedsværdien for QUOKKA er $ 165.76K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af QUOKKA?
Den cirkulerende forsyning af QUOKKA er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på QUOKKA?
QUOKKA opnåede en ATH-pris på 0.00075449 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på QUOKKA?
QUOKKA så en ATL-pris på 0.00005859 USD.
Hvad er handelsvolumen for QUOKKA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for QUOKKA er -- USD.
Bliver QUOKKA højere i år?
QUOKKA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se QUOKKA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-10-05 19:44:20 (UTC+8)

Quokka (QUOKKA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
10-04 13:39:16On-chain data
Amerikanske Ethereum Spot ETF registrerer nettoindstrømning på $233,5 millioner i går
10-04 11:26:38Brancheopdateringer
USDC-udstedelse overstiger 75 milliarder, markedsandel når 24,9%
10-03 10:20:00Brancheopdateringer
Den samlede kryptomarkedsværdi vender tilbage til over 4,2 billioner dollars, med en 24-timers stigning på 2,3%
10-03 05:17:00Brancheopdateringer
Bitcoin bryder $120.000-mærket for første gang siden midten af august
10-01 14:11:00Brancheopdateringer
I går så amerikanske Ethereum spot ETF'er nettoindstrømninger på $127,5 millioner, mens Bitcoin spot ETF'er registrerede nettoindstrømninger på $430 millioner
09-30 18:14:00Brancheopdateringer
Aktuelle mainstream CEX og DEX finansieringsrater indikerer, at markedet er neutralt med en let bearish tendens

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.