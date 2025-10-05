Quokka (QUOKKA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00015936 - $ 0.00016806
24H lav $ 0.00015936
24H høj $ 0.00016806
All Time High $ 0.00075449
Laveste pris $ 0.00005859
Prisændring (1H) +0.42%
Prisændring (1D) +0.12%
Prisændring (7D) +15.17%

Quokka (QUOKKA) realtidsprisen er $0.00016567. I løbet af de sidste 24 timer har QUOKKA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00015936 og et højdepunkt på $ 0.00016806, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. QUOKKAs højeste pris nogensinde er $ 0.00075449, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005859.

Når det gælder kortsigtet performance, QUOKKA har ændret sig med +0.42% i løbet af den sidste time, +0.12% i løbet af 24 timer og +15.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Quokka (QUOKKA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 165.76K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 165.76K
Cirkulationsforsyning 1.00B
Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Quokka er $ 165.76K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af QUOKKA er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 165.76K.