Quiztok (QTCON) Information Quiztok is a knowledge-sharing platform that filters, refine and compresses scattered knowledge and information through a content format called Quiz so that everyone can coexist. Quiztok is also a knowledge sharing platform where people learn what they want to know and want to know about each other through various forms of quizzes. Quiz is a compact, fun way to communicate knowledge to quiz creators, and quiz takers can share the quiz creator's refined knowledge as they solve it. The Quiztok platform rewards quiz creators, quiz pools, and quiz curators with Quiztok tokens (QTCON), providing real value for sharing knowledge. Officiel hjemmeside: https://quiztok.com Hvidbog: https://quiztok.gitbook.io/qtcon_eng/ Køb QTCON nu!

Quiztok (QTCON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Quiztok (QTCON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.19M $ 6.19M $ 6.19M Samlet udbud $ 12.00B $ 12.00B $ 12.00B Cirkulerende forsyning $ 11.47B $ 11.47B $ 11.47B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.47M $ 6.47M $ 6.47M Alle tiders Høj: $ 0.18656 $ 0.18656 $ 0.18656 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00053924 $ 0.00053924 $ 0.00053924 Få mere at vide om Quiztok (QTCON) pris

Quiztok (QTCON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Quiztok (QTCON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QTCON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QTCON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QTCON's tokenomics, kan du udforske QTCON tokens live-pris!

