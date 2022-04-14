Quidd (QUIDD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Quidd (QUIDD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Quidd (QUIDD) Information Quidd is the original digital collectibles and NFT marketplace. For over five years, Quidd has facilitated the issuance, sale, and exchange of limited-edition, officially licensed digital collectibles, featuring more than 325 of the world’s most popular brands, including Marvel, Disney, Game of Thrones, Rick and Morty, and more. Originally backed by Sequoia Capital and now part of the Animoca Brands family, Quidd serves over 7,000,000 mainstream digital collectors, stores over 2.1B pieces of individually-serialized digital artwork, and facilitates over 6 transactions-per-second in its aftermarket. Officiel hjemmeside: https://www.quiddtoken.com/ Køb QUIDD nu!

Quidd (QUIDD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Quidd (QUIDD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 231.84K $ 231.84K $ 231.84K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 275.89M $ 275.89M $ 275.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 840.34K $ 840.34K $ 840.34K Alle tiders Høj: $ 5.88 $ 5.88 $ 5.88 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00084034 $ 0.00084034 $ 0.00084034 Få mere at vide om Quidd (QUIDD) pris

Quidd (QUIDD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Quidd (QUIDD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QUIDD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QUIDD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QUIDD's tokenomics, kan du udforske QUIDD tokens live-pris!

