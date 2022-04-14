Quicksilver (QCK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Quicksilver (QCK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Quicksilver (QCK) Information Quicksilver is a permissionless, sovereign Cosmos SDK zone providing liquid staking for the entire Cosmos Ecosystem. Through Quicksilver, users are issued a voucher, qASSET, representative of their staked asset, which can then be used in DeFi protocols. Quicksilver can scale seamlessly to any IBC-connected chain, and users participating in the protocol can delegate to any validator of their choosing, as well as retain their voting rights through the protocol’s Governance by Proxy feature. QCK is the native token of Quicksilver, which will be used for securing the network through staking, paying transaction fees for the Quicksilver zone, and participating in governance. The QCK token will also accrue rewards from the Staking Rewards fees collected by the protocol. Officiel hjemmeside: https://quicksilver.zone Køb QCK nu!

Quicksilver (QCK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Quicksilver (QCK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 317.56K $ 317.56K $ 317.56K Samlet udbud $ 293.38M $ 293.38M $ 293.38M Cirkulerende forsyning $ 139.12M $ 139.12M $ 139.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 669.71K $ 669.71K $ 669.71K Alle tiders Høj: $ 0.544806 $ 0.544806 $ 0.544806 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00228271 $ 0.00228271 $ 0.00228271 Få mere at vide om Quicksilver (QCK) pris

Quicksilver (QCK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Quicksilver (QCK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QCK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QCK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QCK's tokenomics, kan du udforske QCK tokens live-pris!

QCK Prisprediktion Vil du vide, hvor QCK måske er på vej hen? Vores QCK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se QCK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!