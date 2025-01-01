QUEEN POOIE (QUEEN2) Tokenomics Få vigtig indsigt i QUEEN POOIE (QUEEN2), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

QUEEN POOIE (QUEEN2) Information Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution. Officiel hjemmeside: https://queenpooie.com/ Hvidbog: https://queenpooie.com/wp-content/uploads/2025/01/Queen_Pooie_toilet_paper_aka_white_paper_docx_v5_1_03_2025_.pdf Køb QUEEN2 nu!

QUEEN POOIE (QUEEN2) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for QUEEN POOIE (QUEEN2), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Samlet udbud $ 2.22B $ 2.22B $ 2.22B Cirkulerende forsyning $ 2.22B $ 2.22B $ 2.22B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Alle tiders Høj: $ 0.00369396 $ 0.00369396 $ 0.00369396 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00052071 $ 0.00052071 $ 0.00052071 Få mere at vide om QUEEN POOIE (QUEEN2) pris

QUEEN POOIE (QUEEN2) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for QUEEN POOIE (QUEEN2) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QUEEN2 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QUEEN2 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QUEEN2's tokenomics, kan du udforske QUEEN2 tokens live-pris!

QUEEN2 Prisprediktion Vil du vide, hvor QUEEN2 måske er på vej hen? Vores QUEEN2 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se QUEEN2 Tokens prisprediktion nu!

