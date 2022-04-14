Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Qubit The Quantum Dog (QUBIT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Information Qubit the dog, a loyal companion on the Google blockchain frontier, spends its days fetching quantum insights and sniffing out the future of decentralized tech. When not pondering entanglement and superposition, Qubit enjoys chasing cosmic treats and wagging its tail at the edges of possibility. Qubit the dog is a mascot associated with Google's Quantum AI team, known for his appearances in interviews and promotional materials related to quantum computing. His presence adds a whimsical touch to complex topics, making quantum computing more approachable. Officiel hjemmeside: https://qubitsolana.com/ Køb QUBIT nu!

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Qubit The Quantum Dog (QUBIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 32.14K $ 32.14K $ 32.14K Samlet udbud $ 997.54M $ 997.54M $ 997.54M Cirkulerende forsyning $ 997.54M $ 997.54M $ 997.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 32.14K $ 32.14K $ 32.14K Alle tiders Høj: $ 0.0035741 $ 0.0035741 $ 0.0035741 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Qubit The Quantum Dog (QUBIT) pris

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Qubit The Quantum Dog (QUBIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QUBIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QUBIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QUBIT's tokenomics, kan du udforske QUBIT tokens live-pris!

QUBIT Prisprediktion Vil du vide, hvor QUBIT måske er på vej hen? Vores QUBIT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se QUBIT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!