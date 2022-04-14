QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Tokenomics Få vigtig indsigt i QUBI Tokenized RWA ($QBIT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Information Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure. Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets. Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform’s utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem. Officiel hjemmeside: https://qubidao.com/ Hvidbog: https://qubi-whitepaper.gitbook.io/qubi Køb $QBIT nu!

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for QUBI Tokenized RWA ($QBIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 211.05K $ 211.05K $ 211.05K Samlet udbud $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Cirkulerende forsyning $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 211.05K $ 211.05K $ 211.05K Alle tiders Høj: $ 0.00136394 $ 0.00136394 $ 0.00136394 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00021131 $ 0.00021131 $ 0.00021131 Få mere at vide om QUBI Tokenized RWA ($QBIT) pris

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for QUBI Tokenized RWA ($QBIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $QBIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $QBIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $QBIT's tokenomics, kan du udforske $QBIT tokens live-pris!

$QBIT Prisprediktion Vil du vide, hvor $QBIT måske er på vej hen? Vores $QBIT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $QBIT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!