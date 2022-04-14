QubeCV AI (QCV) Tokenomics Få vigtig indsigt i QubeCV AI (QCV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

QubeCV AI (QCV) Information QubeCV AI is building a platform for Recruitment 5.0, leveraging AI Agents and blockchain technology to deliver transparent, secure, and intelligent hiring processes. The project focuses on practical solutions to key recruitment challenges, such as CV authenticity verification and efficient talent matching. The $QCV token will serve as one of the core pillars of the ecosystem. Given the growing demand for automated and transparent solutions in the multi-billion dollar HR market, QubeCV AI has the potential to become a significant component of the Web3 ecosystem, setting a new standard in talent management. Officiel hjemmeside: https://qubecv.ai/ Køb QCV nu!

QubeCV AI (QCV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for QubeCV AI (QCV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 767.44K $ 767.44K $ 767.44K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 852.71K $ 852.71K $ 852.71K Alle tiders Høj: $ 0.00101983 $ 0.00101983 $ 0.00101983 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00085271 $ 0.00085271 $ 0.00085271 Få mere at vide om QubeCV AI (QCV) pris

QubeCV AI (QCV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for QubeCV AI (QCV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QCV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QCV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QCV's tokenomics, kan du udforske QCV tokens live-pris!

