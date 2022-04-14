Quantum Biology DAO (QBIO) Tokenomics

Quantum Biology DAO (QBIO) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Quantum Biology DAO (QBIO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Quantum Biology DAO (QBIO) Information

The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol.

Officiel hjemmeside:
https://www.quantumbiology.xyz/

Quantum Biology DAO (QBIO) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Quantum Biology DAO (QBIO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.82M
Samlet udbud
$ 430.00M
Cirkulerende forsyning
$ 192.67M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 4.07M
Alle tiders Høj:
$ 0.02043613
Alle tiders Lav:
$ 0.0036921
Nuværende pris:
$ 0.00946606
Quantum Biology DAO (QBIO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Quantum Biology DAO (QBIO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal QBIO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange QBIO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår QBIO's tokenomics, kan du udforske QBIO tokens live-pris!

QBIO Prisprediktion

Vil du vide, hvor QBIO måske er på vej hen? Vores QBIO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

