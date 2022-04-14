Quantum Biology DAO (QBIO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Quantum Biology DAO (QBIO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol. Officiel hjemmeside: https://www.quantumbiology.xyz/

Quantum Biology DAO (QBIO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Quantum Biology DAO (QBIO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Samlet udbud $ 430.00M $ 430.00M $ 430.00M Cirkulerende forsyning $ 192.67M $ 192.67M $ 192.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M Alle tiders Høj: $ 0.02043613 $ 0.02043613 $ 0.02043613 Alle tiders Lav: $ 0.0036921 $ 0.0036921 $ 0.0036921 Nuværende pris: $ 0.00946606 $ 0.00946606 $ 0.00946606 Få mere at vide om Quantum Biology DAO (QBIO) pris

Quantum Biology DAO (QBIO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Quantum Biology DAO (QBIO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QBIO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QBIO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QBIO's tokenomics, kan du udforske QBIO tokens live-pris!

