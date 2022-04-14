Quantoz EURQ (EURQ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Quantoz EURQ (EURQ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Quantoz EURQ (EURQ) Information The Quantoz EURQ is a stablecoin pegged 1:1 to the euro. The EURQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The EURQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The EURQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the EURQ is to provide a secure and regulated euro pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the EURQ tokens in circulation are 102% backed by euros. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the euro reserve for the EURQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid euro bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank. Officiel hjemmeside: https://quantozpay.com Køb EURQ nu!

Quantoz EURQ (EURQ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Quantoz EURQ (EURQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M Samlet udbud $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Cirkulerende forsyning $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.49M $ 17.49M $ 17.49M Alle tiders Høj: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Alle tiders Lav: $ 0.763698 $ 0.763698 $ 0.763698 Nuværende pris: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Få mere at vide om Quantoz EURQ (EURQ) pris

Quantoz EURQ (EURQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Quantoz EURQ (EURQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EURQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EURQ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EURQ's tokenomics, kan du udforske EURQ tokens live-pris!

