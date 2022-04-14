Quan2um ($QNTM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Quan2um ($QNTM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Quan2um ($QNTM) Information $QNTM is the native token of the first Shariah-compliant exchange on Solana. It serves as the platform’s internal currency, enabling transactions, trading fee discounts, and governance participation. A portion of the token supply supports Islamic projects and charitable initiatives, ensuring ethical financial practices. $QNTM aligns with Islamic finance principles, avoiding interest-based earnings, excessive uncertainty, and speculative activities. Officiel hjemmeside: https://q2.eco Køb $QNTM nu!

Quan2um ($QNTM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Quan2um ($QNTM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Alle tiders Høj: $ 0.00700238 $ 0.00700238 $ 0.00700238 Alle tiders Lav: $ 0.00156465 $ 0.00156465 $ 0.00156465 Nuværende pris: $ 0.00231507 $ 0.00231507 $ 0.00231507 Få mere at vide om Quan2um ($QNTM) pris

Quan2um ($QNTM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Quan2um ($QNTM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $QNTM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $QNTM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $QNTM's tokenomics, kan du udforske $QNTM tokens live-pris!

$QNTM Prisprediktion Vil du vide, hvor $QNTM måske er på vej hen? Vores $QNTM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $QNTM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!