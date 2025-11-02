Quaks ($QUAKS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00002204 $ 0.00002204 $ 0.00002204 24H lav $ 0.00002237 $ 0.00002237 $ 0.00002237 24H høj 24H lav $ 0.00002204$ 0.00002204 $ 0.00002204 24H høj $ 0.00002237$ 0.00002237 $ 0.00002237 All Time High $ 0.00072332$ 0.00072332 $ 0.00072332 Laveste pris $ 0.00002111$ 0.00002111 $ 0.00002111 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) +0.16% Prisændring (7D) -9.17% Prisændring (7D) -9.17%

Quaks ($QUAKS) realtidsprisen er $0.00002228. I løbet af de sidste 24 timer har $QUAKS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00002204 og et højdepunkt på $ 0.00002237, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. $QUAKSs højeste pris nogensinde er $ 0.00072332, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00002111.

Når det gælder kortsigtet performance, $QUAKS har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +0.16% i løbet af 24 timer og -9.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Quaks ($QUAKS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.35K$ 9.35K $ 9.35K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.35K$ 9.35K $ 9.35K Cirkulationsforsyning 419.72M 419.72M 419.72M Samlet Udbud 419,719,230.427421 419,719,230.427421 419,719,230.427421

Den nuværende markedsværdi på Quaks er $ 9.35K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af $QUAKS er 419.72M, med et samlet udbud på 419719230.427421. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.35K.