Den direkte Quak Coin pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid QUAK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk QUAK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om QUAK

QUAK Prisinfo

Hvad er QUAK

QUAK Officiel hjemmeside

QUAK Tokenomics

QUAK Prisprognose

Quak Coin Logo

Quak Coin Pris (QUAK)

1 QUAK til USD direkte pris:

Quak Coin (QUAK) Live prisdiagram
Quak Coin (QUAK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.39%

-0.07%

-2.94%

-2.94%

Quak Coin (QUAK) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har QUAK handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. QUAKs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, QUAK har ændret sig med +0.39% i løbet af den sidste time, -0.07% i løbet af 24 timer og -2.94% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Quak Coin (QUAK) Markedsinformation

$ 7.25K
$ 7.25K$ 7.25K

--
----

$ 7.25K
$ 7.25K$ 7.25K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Quak Coin er $ 7.25K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af QUAK er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.25K.

Quak Coin (QUAK) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Quak Coin til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Quak Coin til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Quak Coin til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Quak Coin til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.07%
30 dage$ 0-4.61%
60 dage$ 0+20.14%
90 dage$ 0--

Hvad er Quak Coin (QUAK)

The cute yellow duck wearing sandals " Quak Quak Quak ". Quak Coin Launch on four.meme

This is a completely real duck, it’s my son’s duck. And it’s wearing duck slippers.

Build for the community 💛

I want to create this for my son; he gave me the idea for Quak—a cute duck wearing adorable slippers.

And I believe $Quak will go even further. Every day, I will tirelessly strive to connect more and build it stronger.

I will build this community to be beneficial in the BSC meme ecosystem, and it will bring a lot of happiness to many struggling families in the future.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Quak Coin (QUAK) Ressource

Officiel hjemmeside

Quak Coin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Quak Coin (QUAK) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Quak Coin (QUAK) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Quak Coin.

Tjek Quak Coin prisprediktion nu!

QUAK til lokale valutaer

Quak Coin (QUAK) Tokenomics

At forstå tokenomics for Quak Coin (QUAK) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om QUAK Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Quak Coin (QUAK)

Hvor meget er Quak Coin (QUAK) værd i dag?
Den direkte QUAK pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle QUAK til USD pris?
Den aktuelle pris på QUAKtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Quak Coin?
Markedsværdien for QUAK er $ 7.25K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af QUAK?
Den cirkulerende forsyning af QUAK er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på QUAK?
QUAK opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på QUAK?
QUAK så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for QUAK?
Direkte 24-timers handelsvolumen for QUAK er -- USD.
Bliver QUAK højere i år?
QUAK kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se QUAK prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Quak Coin (QUAK) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

