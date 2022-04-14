Quad Terminal (QUAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Quad Terminal (QUAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Quad Terminal (QUAD) Information Launched in 2018, Quadency is a multi-exchange trading platform allowing users to create, test, and deploy trading strategies. Officiel hjemmeside: https://quadterminal.com/ Køb QUAD nu!

Quad Terminal (QUAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Quad Terminal (QUAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 409.10K $ 409.10K $ 409.10K Samlet udbud $ 397.74M $ 397.74M $ 397.74M Cirkulerende forsyning $ 250.07M $ 250.07M $ 250.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 650.66K $ 650.66K $ 650.66K Alle tiders Høj: $ 0.085643 $ 0.085643 $ 0.085643 Alle tiders Lav: $ 0.00136074 $ 0.00136074 $ 0.00136074 Nuværende pris: $ 0.0016359 $ 0.0016359 $ 0.0016359 Få mere at vide om Quad Terminal (QUAD) pris

Quad Terminal (QUAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Quad Terminal (QUAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QUAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QUAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QUAD's tokenomics, kan du udforske QUAD tokens live-pris!

QUAD Prisprediktion Vil du vide, hvor QUAD måske er på vej hen? Vores QUAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se QUAD Tokens prisprediktion nu!

