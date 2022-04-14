Qtoken (QTO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Qtoken (QTO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Qtoken (QTO) Information Qoneqt is the first verified social community platform utilizing web 3.0. They are one of the pioneers in surface web and Social Tokens. Qoneqt intends to bring autheticity in communication between communities and individuals online with real faces. No fake profiles or bots allowed on the platform. Qoneqt is a social community platform which allows only verified users on the platform. Smart Contracts on platform audited by Quillhash Team and have applied for ISO certification. Officiel hjemmeside: https://qoneqt.com/ Køb QTO nu!

Qtoken (QTO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Qtoken (QTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.09M $ 11.09M $ 11.09M Alle tiders Høj: $ 0.349702 $ 0.349702 $ 0.349702 Alle tiders Lav: $ 0.00223868 $ 0.00223868 $ 0.00223868 Nuværende pris: $ 0.110858 $ 0.110858 $ 0.110858 Få mere at vide om Qtoken (QTO) pris

Qtoken (QTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Qtoken (QTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QTO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QTO's tokenomics, kan du udforske QTO tokens live-pris!

QTO Prisprediktion Vil du vide, hvor QTO måske er på vej hen? Vores QTO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se QTO Tokens prisprediktion nu!

