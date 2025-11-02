Qstay (QSTAY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00575394$ 0.00575394 $ 0.00575394 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) -4.76% Prisændring (7D) -19.78% Prisændring (7D) -19.78%

Qstay (QSTAY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har QSTAY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. QSTAYs højeste pris nogensinde er $ 0.00575394, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, QSTAY har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -4.76% i løbet af 24 timer og -19.78% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Qstay (QSTAY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 844.44K$ 844.44K $ 844.44K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 844.44K$ 844.44K $ 844.44K Cirkulationsforsyning 999.26M 999.26M 999.26M Samlet Udbud 999,255,480.400535 999,255,480.400535 999,255,480.400535

Den nuværende markedsværdi på Qstay er $ 844.44K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af QSTAY er 999.26M, med et samlet udbud på 999255480.400535. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 844.44K.