QLix stands as a pioneering cryptocurrency project, introducing a novel approach called Quantitative Liquidity Mixing. It functions as both a bridge and a mixer, optimizing liquidity provision across blockchain networks while ensuring transaction privacy. Utilizing advanced quantitative analysis, smart routing algorithms, and privacy-preserving techniques, QLix facilitates efficient and confidential asset transfers, enhancing the interoperability and fungibility of digital assets. QLix employs state-of-the-art cryptographic methods, including zero-knowledge proofs and other privacy-preserving protocols, to anonymize transactions. These techniques obfuscate the origins and destinations of digital assets, allowing users to enjoy a high level of privacy and security in their transactions, making the movement of assets across blockchains trace-resistant. Officiel hjemmeside: https://www.qlixbot.io/ Hvidbog: https://www.qlixbot.io/

QLix (QLIX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for QLix (QLIX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 48.22K $ 48.22K $ 48.22K Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 48.22K $ 48.22K $ 48.22K Alle tiders Høj: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Alle tiders Lav: $ 0.02628833 $ 0.02628833 $ 0.02628833 Nuværende pris: $ 0.048281 $ 0.048281 $ 0.048281 Få mere at vide om QLix (QLIX) pris

QLix (QLIX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for QLix (QLIX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QLIX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QLIX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

