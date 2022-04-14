Qkacoin (QKA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Qkacoin (QKA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Qkacoin (QKA) Information QKA is a meme coin . We are quokka who are found on some smaller islands off the coast of Western Australia, particularly Rottnest Island just off Perth and Bald Island near Albany. Isolated, scattered populations also exist in forest and coastal heath between Perth and Albany. A small colony inhabits a protected area of Two Peoples Bay Nature Reserve. In the mid-2010s, we earned a reputation on the internet as "the world's happiest animal" and symbols of positivity due to our smiles. Many photos of smiling quokka have been taken since gone viral, and the "quokka selfie" has become a popular social media trend, with celebrities such as Chris Hemsworth, Shawn Mendes, Margot Robbie, Roger Federer and Kim Donghyuk of iKON. And we want to protct this most happy quokka. Officiel hjemmeside: https://qkacoin.org/ Køb QKA nu!

Qkacoin (QKA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Qkacoin (QKA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 49.69M $ 49.69M $ 49.69M Samlet udbud $ 31.67M $ 31.67M $ 31.67M Cirkulerende forsyning $ 31.67M $ 31.67M $ 31.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 49.69M $ 49.69M $ 49.69M Alle tiders Høj: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Alle tiders Lav: $ 0.34457 $ 0.34457 $ 0.34457 Nuværende pris: $ 1.57 $ 1.57 $ 1.57 Få mere at vide om Qkacoin (QKA) pris

Qkacoin (QKA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Qkacoin (QKA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QKA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QKA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QKA's tokenomics, kan du udforske QKA tokens live-pris!

